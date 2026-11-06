Главные новости за 6 ноября. Новороссийск
Власти Новороссийска планируют установить комплексы, которые будут фиксировать неправильно припаркованные электросамокаты. Система выявит СИМ, оставленные на проезжей части, клумбах и газонах.
Третий апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы 63-летней жительницы Новороссийска, осужденной за государственную измену. Приговор Краснодарского краевого суда о лишении ее свободы на 13 лет в колонии общего режима оставлен без изменений.
Анапа вошла в число десяти наиболее востребованных направлений для бронирования отелей в России в ноябре 2026 года. По данным сервиса Твил.ру, курорт занял четвертое место в рейтинге, уступив Санкт-Петербургу, Москве и Сочи.
В Анапе по состоянию на 09:30 6 ноября работали 29 автозаправочных станций. На всех из них были доступны бензин АИ-92 и АИ-95.