Американский пилот нарисовал логотип видеоигры GTA VI траекторией полета

Днем 5 ноября самолет Cessna Skylane RG взлетел с аэродрома Бентонвилл (штат Арканзас). Весь путь пилот посвятил тому, чтобы детально прорисовать в небе логотип GTA VI — вертолет, аллигатора, пальмы, автомобиль и женщину в бикини. Рейс завершился утром 6 ноября в том же пункте вылета.