Американский пилот нарисовал логотип видеоигры GTA VI траекторией полета
Американский пилот Бенджамин Макдэниел, управляющий легким самолетом Cessna, нарисовал траекторией полета логотип видеоигры GTA VI. Карту отслеживания показал сервис Flightradar24 в соцсети X. На создание рисунка пилоту потребовалось восемь часов.
Днем 5 ноября самолет Cessna Skylane RG взлетел с аэродрома Бентонвилл (штат Арканзас). Весь путь пилот посвятил тому, чтобы детально прорисовать в небе логотип GTA VI — вертолет, аллигатора, пальмы, автомобиль и женщину в бикини. Рейс завершился утром 6 ноября в том же пункте вылета.
Сам Бенджамин Макдэниел называет себя «Пилотом Пикассо». В октябре он пролетел по маршруту, повторяющему контуры «Моны Лизы». Среди других его работ — картина «Крик» Эдварда Мунка, а также герои «Властелина колец», «Скайрима» и «Человека-паука».
Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября. Был ли полет спонсирован, пилот раскрывать не стал. «Чтобы нарисовать GTA VI в небе... я ждал этого момента 11 лет», — написал он в Х.