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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Мир

Американский пилот нарисовал логотип видеоигры GTA VI траекторией полета

Американский пилот Бенджамин Макдэниел, управляющий легким самолетом Cessna, нарисовал траекторией полета логотип видеоигры GTA VI. Карту отслеживания показал сервис Flightradar24 в соцсети X. На создание рисунка пилоту потребовалось восемь часов.

@flightradar24

Днем 5 ноября самолет Cessna Skylane RG взлетел с аэродрома Бентонвилл (штат Арканзас). Весь путь пилот посвятил тому, чтобы детально прорисовать в небе логотип GTA VI — вертолет, аллигатора, пальмы, автомобиль и женщину в бикини. Рейс завершился утром 6 ноября в том же пункте вылета.
Сам Бенджамин Макдэниел называет себя «Пилотом Пикассо». В октябре он пролетел по маршруту, повторяющему контуры «Моны Лизы». Среди других его работ — картина «Крик» Эдварда Мунка, а также герои «Властелина колец», «Скайрима» и «Человека-паука».
Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября. Был ли полет спонсирован, пилот раскрывать не стал. «Чтобы нарисовать GTA VI в небе... я ждал этого момента 11 лет», — написал он в Х.