В Анапе утром 6 ноября топливо отпускают 29 АЗС
В Анапе по состоянию на 09:30 6 ноября работали 29 автозаправочных станций. На всех из них были доступны бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Бензин АИ-100 продавали на двух АЗС, сообщила пресс-служба администрации города.
Ограничения на объем отпуска топлива в баки автомобилей не действовали. Власти курорта предупредили, что сведения о наличии горючего актуальны на момент публикации и могут измениться в течение дня. Водителей также призвали не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на заправках.