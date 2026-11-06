В Анапе утром 6 ноября топливо отпускают 29 АЗС

Ограничения на объем отпуска топлива в баки автомобилей не действовали. Власти курорта предупредили, что сведения о наличии горючего актуальны на момент публикации и могут измениться в течение дня. Водителей также призвали не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на заправках.