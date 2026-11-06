С ИИ выстраивают рабочие отношения

Не всегда работники вспоминают, что все-таки ИИ не существует сам по себе, как-то по волшебству. Все же есть программисты и модераторы, которые работают, заставляют эту нейросеть функционировать. И это как раз те третьи лица, которые увидят то, что может составлять коммерческую тайну, или персональные данные.