С ИИ выстраивают рабочие отношения
Каковы претензии к сотрудникам из-за использования нейросетей
Работодатели стали внимательнее следить, как их сотрудники используют нейросети. На такую тенденцию обратил внимание РБК. Как пишет издание, руководители все чаще подозревают подчиненных в том, что они выдают ответы чат-ботов за собственную работу. Иногда дело доходит до увольнения.
Впрочем, поводом для этого обычно становится не само использование ИИ, а разглашение коммерческой тайны или профессиональное несоответствие, отметила юрист по трудовому праву, руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина:
«У моих коллег бывали такие ситуации: они готовили для клиента консультацию с помощью ИИ, нейросеть выдавала некую судебную практику, и на ее основании юристы аргументировали свою позицию. Но позже выяснялось, что таких дел и вовсе не существовало. То есть нейросеть их сама сгенерировала.
Не всегда работники вспоминают, что все-таки ИИ не существует сам по себе, как-то по волшебству. Все же есть программисты и модераторы, которые работают, заставляют эту нейросеть функционировать. И это как раз те третьи лица, которые увидят то, что может составлять коммерческую тайну, или персональные данные.
Сотрудники, загрузившие такую информацию, могут быть уволены за разглашение охраняемых сведений.
Уже было нашумевшее дело об увольнении работника, который внес в программу данные, составляющие коммерческую тайну. Видимо, руководители стали больше обращать на это внимания и следить за подчиненными. Хотя в компаниях уже встречаются и свои, собственные нейросети, в которые начальники предлагают сотрудникам загрузить данные для отчета, чтобы его сформировала программа».
По данным аналитиков SearchInform, за последний год доля московских компаний, которые столкнулись с утечками через нейросети, выросла почти в семь раз, с 6% до 40%. Чаще данные уходят только через мессенджеры и электронную почту. При этом запрещать искусственный интеллект на работе большинство организаций не спешит, говорит юрист, эксперт по трудовому праву Александр Южалин:
«Работодатель вправе договориться с работником: ты выполняешь такую-то работу, я плачу тебе соответствующую заработную плату. И при этом, выполняя свою трудовую функцию, ты должен делать ее сам, без помощи виртуальных помощников.
Когда запрет в компании не регламентирован, никаких санкций для сотрудника за использование ИИ быть не должно, потому что на сегодняшний день закон никак не ограничивает данное право.
Поэтому если и будет какой-то запрет, то он должен исходить именно от работодателя. В противном случае какое-то наказание работника за использование ИИ будет необоснованным или незаконным».
Тем временем компании все чаще доверяют контроль за персоналом самому искусственному интеллекту. По данным «Контур.Эгиды», больше четверти российских организаций уже используют нейросети для поиска внутренних угроз и утечек информации. Еще 37% тестируют подобные инструменты.