Курс доллара. Прогноз на 9–13 ноября
Минувшую неделю рубль завершил ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара остановился на отметке 81,92 руб./$, прибавив с начала недели почти 1,5 руб. Так участники рынка отреагировали на решение Минфина увеличить покупку валюты и сезонное снижение ее предложения со стороны экспортеров. В дополнение к этому победа на промежуточных выборах в Конгрессе США Демократической партии вызвала стремительный обвал цен на нефть, что к концу года приведет к снижению притока валютной выручки в страну.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|81.00-83.17
|ПСБ
|80.00-85.00
|Банк Русский Стандарт
|81.00-83.00
|Банк Зенит
|82.00
|Газпромбанк
|80.50-83.00
|УК Первая
|80.00-83.00
|Консенсус-прогноз *
|81.97
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Курс рубля может продолжить торговаться в диапазоне 80,5–83 руб./$
В ходе текущей недели рубль ослаб на 1,5%, до отметки 12,26 руб./CNY, что могло быть обусловлено рядом факторов. Во-первых, в четверг Минфин объявил об увеличении покупок валюты: с 9 ноября совокупные операции ЦБ и Минфина составят 15 млрд руб. в день против текущих 12,1 млрд руб. в день на фоне повышения экспортных цен в октябре на 10% месяц к месяцу, до $101,5 за баррель. Во-вторых, на 23% снизились мировые цены на нефть, до $95 за баррель, благодаря изменению глобального новостного фона, что в моменте могло ухудшить сентимент на рынке, но повлиять на поток валютной выручки сможет только к концу года. Предложение валюты экспортерами могло также сократиться после прохождения уплаты налогов на предшествующей неделе, в том числе квартального НДД. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля может продолжить торговаться в диапазоне 12,0–12,3 руб./CNY и 80,5–83 руб./$.
В перспективе ближайших недель рублю ничего не угрожает
Ухудшение внешнего фона и увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила оказали давление на рубль. Со стороны геополитики новостной поток остается слабым, при этом итоги выборов в Конгресс США негативно отражаются на перспективах переговоров по Украине и санкционному давлению на РФ. Цены на нефть снижаются, при этом дисконты Urals начали увеличиваться. Тем не менее в перспективе ближайших недель рублю ничего не угрожает. Бюджетное правило не препятствует тому, что рубль может отреагировать ростом на высокие нефтяные цены сентября-октября.
Российский рубль может показать ослабление своих позиций к основным валютам
Российский рубль способен получить дополнительную порцию оптимизма на фоне прогнозов по грядущим трехсторонним переговорам и перспектив снижения градуса геополитической напряженности. При этом не на стороне национальной валюты — повышение объемов покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В фокусе мировых рынков — результаты промежуточных выборов в Конгресс США, которые вызвали падение цен на «черное золото». В случае продолжения тренда на снижение цен на нефть российский рубль также может показать ослабление своих позиций к основным валютам. В фокусе для доллара — статистика по рынку труда в США, где недельное количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до минимального уровня с июля.
Благоприятные уровни для конвертации
Мы не исключаем, что на валютном рынке в начале следующей недели давление на курс рубля сохранится, в частности, за счет роста покупок валюты по бюджетному правилу начиная с понедельника. Это может привести к повышению курса юаня к верхней границе диапазона 12–12,5 руб. и закреплению доллара на уровне выше 83 руб./$. Однако ближе к концу недели ожидаем роста предложения валюты на рынке — благоприятные уровни для конвертации могут подтолкнуть экспортеров увеличить продажи валюты, что сбалансирует рынок и может даже позволить рублю отыграть часть потерь. Дополнительным фактором может стать восстановление цен на нефть, что будет способствовать спекулятивному спросу на рубль.
Волатильность остается повышенной
Рубль отступил с максимумов конца октября, когда была уплата налогов, включая НДД. Сейчас курс находится около 82 руб./$. Минфин объявил объем покупок валюты на ближайший месяц на уровне 312 млрд руб., на 33 млрд больше, чем в октябре. Эффект на курс будет околонулевым на фоне высокой экспортной выручки на нефть. Несмотря на в целом хорошее состояние рубля, волатильность остается повышенной. Не ожидаем выхода курса за пределы 80–85 до конца года, а на будущей неделе ориентир — 81–83,17 руб./$.
К концу года курс доллара может достигнуть 85 руб./$
Объем операций по бюджетному правилу в ноябре оказался ниже ожиданий из-за корректировок прошлого месяца. В результате релиз о росте покупок валюты Минфином не оказал значимого влияния на рынок. Цены на нефть снизились после новостей о результатах выборов в США, но их уровень остался достаточно высоким, для того чтобы поддерживать позиции рубля. Скорость нормализации нефтяного рынка продолжит оказывать значимое влияние на валютный рынок РФ. Если цены на нефть продолжат умеренно снижаться, то к концу года курс доллара может достигнуть 85 руб./$. В ближайшую неделю, при отсутствии значимых изменений во внешних условиях, валютный курс может остаться в пределах сложившихся диапазонов: 80-83 руб./$, 12-12,5 руб./CNY.