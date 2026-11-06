Курс доллара. Прогноз на 9–13 ноября

Павел Бирюков,

главный экономист Курс рубля может продолжить торговаться в диапазоне 80,5–83 руб./$ В ходе текущей недели рубль ослаб на 1,5%, до отметки 12,26 руб./CNY, что могло быть обусловлено рядом факторов. Во-первых, в четверг Минфин объявил об увеличении покупок валюты: с 9 ноября совокупные операции ЦБ и Минфина составят 15 млрд руб. в день против текущих 12,1 млрд руб. в день на фоне повышения экспортных цен в октябре на 10% месяц к месяцу, до $101,5 за баррель. Во-вторых, на 23% снизились мировые цены на нефть, до $95 за баррель, благодаря изменению глобального новостного фона, что в моменте могло ухудшить сентимент на рынке, но повлиять на поток валютной выручки сможет только к концу года. Предложение валюты экспортерами могло также сократиться после прохождения уплаты налогов на предшествующей неделе, в том числе квартального НДД. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля может продолжить торговаться в диапазоне 12,0–12,3 руб./CNY и 80,5–83 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления В перспективе ближайших недель рублю ничего не угрожает Ухудшение внешнего фона и увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила оказали давление на рубль. Со стороны геополитики новостной поток остается слабым, при этом итоги выборов в Конгресс США негативно отражаются на перспективах переговоров по Украине и санкционному давлению на РФ. Цены на нефть снижаются, при этом дисконты Urals начали увеличиваться. Тем не менее в перспективе ближайших недель рублю ничего не угрожает. Бюджетное правило не препятствует тому, что рубль может отреагировать ростом на высокие нефтяные цены сентября-октября.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Российский рубль может показать ослабление своих позиций к основным валютам Российский рубль способен получить дополнительную порцию оптимизма на фоне прогнозов по грядущим трехсторонним переговорам и перспектив снижения градуса геополитической напряженности. При этом не на стороне национальной валюты — повышение объемов покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В фокусе мировых рынков — результаты промежуточных выборов в Конгресс США, которые вызвали падение цен на «черное золото». В случае продолжения тренда на снижение цен на нефть российский рубль также может показать ослабление своих позиций к основным валютам. В фокусе для доллара — статистика по рынку труда в США, где недельное количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до минимального уровня с июля.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Благоприятные уровни для конвертации Мы не исключаем, что на валютном рынке в начале следующей недели давление на курс рубля сохранится, в частности, за счет роста покупок валюты по бюджетному правилу начиная с понедельника. Это может привести к повышению курса юаня к верхней границе диапазона 12–12,5 руб. и закреплению доллара на уровне выше 83 руб./$. Однако ближе к концу недели ожидаем роста предложения валюты на рынке — благоприятные уровни для конвертации могут подтолкнуть экспортеров увеличить продажи валюты, что сбалансирует рынок и может даже позволить рублю отыграть часть потерь. Дополнительным фактором может стать восстановление цен на нефть, что будет способствовать спекулятивному спросу на рубль.

Илья Федоров,

главный экономист Волатильность остается повышенной Рубль отступил с максимумов конца октября, когда была уплата налогов, включая НДД. Сейчас курс находится около 82 руб./$. Минфин объявил объем покупок валюты на ближайший месяц на уровне 312 млрд руб., на 33 млрд больше, чем в октябре. Эффект на курс будет околонулевым на фоне высокой экспортной выручки на нефть. Несмотря на в целом хорошее состояние рубля, волатильность остается повышенной. Не ожидаем выхода курса за пределы 80–85 до конца года, а на будущей неделе ориентир — 81–83,17 руб./$.