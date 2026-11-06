Анапа попала в топ-10 востребованных направлений для бронирования отелей в ноябре

На Анапу приходится 4,68 тыс. руб. средней стоимости ночи при продолжительности поездки около трех дней. В Сочи туристы в среднем бронируют проживание на пять ночей, стоимость одной из них составляет 2,62 тыс. руб. Красная Поляна расположилась на пятой строчке рейтинга: средняя цена ночи здесь достигает 4,767 тыс. руб., продолжительность поездки — трех дней. В десятку также вошли Краснодар и Геленджик.