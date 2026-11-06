Анапа попала в топ-10 востребованных направлений для бронирования отелей в ноябре
Анапа вошла в число десяти наиболее востребованных направлений для бронирования отелей в России в ноябре 2026 года. По данным сервиса Твил.ру, курорт занял четвертое место в рейтинге, уступив Санкт-Петербургу, Москве и Сочи.
На Анапу приходится 4,68 тыс. руб. средней стоимости ночи при продолжительности поездки около трех дней. В Сочи туристы в среднем бронируют проживание на пять ночей, стоимость одной из них составляет 2,62 тыс. руб. Красная Поляна расположилась на пятой строчке рейтинга: средняя цена ночи здесь достигает 4,767 тыс. руб., продолжительность поездки — трех дней. В десятку также вошли Краснодар и Геленджик.
Лидером ноябрьского рейтинга стал Санкт-Петербург, на который приходится 20% бронирований отелей. Москва заняла второе место с долей 14%, Сочи — третье с 10%.
В первую десятку популярных направлений также вошли Ялта, Казань и Майкоп. Средняя стоимость ночи в этих городах и курортах составляет 4,992 тыс., 4,426 тыс. и 9,073 тыс. руб. соответственно. Продолжительность поездок — пять, три и две ночи.