Льготы ждут перестройки
Выдачи семейной ипотеки в октябре сократились в четыре раза
В октябре банки выдали ипотечных кредитов почти вдвое меньше, чем месяцем ранее, что стало минимальным результатом с февраля 2026 года. Резкое сокращение последовало за сентябрьским всплеском спроса перед ужесточением условий семейной ипотеки, которая обеспечивала большую часть выдач. В новых условиях участники рынка ожидают роста доли рыночного кредитования. Однако ее массовость будет зависеть от ставок, которые пока остаются довольно высокими.
В октябре 2026 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 308,8 млрд руб.— это почти вдвое меньше, чем в сентябре, следует из данных Frank RG. Результат оказался минимальным с февраля 2026 года. Количество выданных ипотечных кредитов снизилось почти на 40%, до 75,5 тыс. штук. Столь значительное сокращение показателей связано с обвалом льготной ипотеки. По оценке “Ъ” на основе данных ВТБ, объем выдач ипотеки с господдержкой в октябре снизился примерно на две трети, до 145 млрд руб., в том числе семейной — на 77%, до 92 млрд руб. Рыночное кредитование сократилось значительно меньше, примерно на 9%, до 163 млрд руб.
Общие показатели подтверждают и данные банков. В Сбербанке выдачи по семейной ипотеке в октябре упали в 4,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем и составили менее 69 млрд руб. При этом объем рыночной ипотеки остался прежним — около 114 млрд руб. В ВТБ доля льготной ипотеки в общей выдаче сократилась с 52% до 38%. В банке «Дом.РФ», у которого доля в льготных программах превышала показатели других банков, в минувшем месяце госсубсидии продолжили преобладать, составив 61%, из которых 45% пришлись на семейную ипотеку. Вместе с тем в сентябре доля льготных кредитов превышала 73%. В Т-Банке до изменений условий по программе «Семейная ипотека» доля льготной ипотеки в выдачах составляла 5–10%, но в октябре все выдачи осуществлялись по рыночным ставкам. Как поясняет руководитель направлений «Ипотека» Иван Сафонов, льготную программу «временно приостановили, чтобы адаптировать ее к новым условиям».
При этом сентябрьский всплеск выдач (когда они достигли рекордных с начала года 608,5 млрд руб.) эксперты связывали прежде всего с переносом будущих сделок: заемщики стремились оформить кредиты до ужесточения условий, а не формировали дополнительный спрос. «Выдачи ипотеки в октябре отражают техническую перестройку рынка после сентябрьского ажиотажа»,— констатируют в ВТБ.
С 1 октября ставки по программе «Семейная ипотека» стали зависеть от количества детей в семье и региона, в котором выдается кредит, а срок субсидирования ограничили 15 годами. Для семей с одним-двумя детьми ставки выросли до 8–12% годовых. Именно такие заемщики ранее составляли около 90% участников программы, поэтому рост кредитования многодетных семей не мог полностью компенсировать снижение спроса со стороны основной аудитории. Сохранить ставку 6% годовых независимо от количества детей и региона покупки жилья можно при первоначальном взносе не менее 50% его стоимости.
Теперь основой выдач из-за сокращения льготного кредитования становится рыночная ипотека. По оценке “Ъ” на основе данных ВТБ, ее доля в октябре выросла с 29% до 53%. При этом высокие ставки будут сдерживать спрос на нее. По данным ПАО «Дом.РФ», на начало ноября средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке составляли 18–19% годовых. По мнению руководителя направления по работе с финансовыми институтами Б1 Геннадия Шинина, высокие ставки останутся «реалией ближайшей перспективы». Согласно прогнозу Банка России, в 2027 году средняя ключевая ставка составит 10,5–12,5% и вернется в диапазон 7,5–8,5% только в 2029 году.
Однако рост доли рыночных программ не означает, что они полностью компенсируют сокращение льготных выдач. В Т-Банке считают, что на адаптацию к новым условиям по семейной ипотеке банкам может потребоваться от двух до шести месяцев. Кроме того, дальнейшему увеличению доли рыночной ипотеки будет способствовать усиление адресности льготных программ, считает господин Шинин. В частности, 6 ноября Минфин объявил о расширении программы льготной ипотеки на Крым и Севастополь. Ставка по ипотечному кредиту составит 8%, максимальная сумма кредита — 8 млн руб., первоначальный взнос — не менее 20%. Росстат на начало 2026 года оценивал численность домохозяйств на полуострове более чем в 900 тыс.