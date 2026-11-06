Льготы ждут перестройки

Общие показатели подтверждают и данные банков. В Сбербанке выдачи по семейной ипотеке в октябре упали в 4,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем и составили менее 69 млрд руб. При этом объем рыночной ипотеки остался прежним — около 114 млрд руб. В ВТБ доля льготной ипотеки в общей выдаче сократилась с 52% до 38%. В банке «Дом.РФ», у которого доля в льготных программах превышала показатели других банков, в минувшем месяце госсубсидии продолжили преобладать, составив 61%, из которых 45% пришлись на семейную ипотеку. Вместе с тем в сентябре доля льготных кредитов превышала 73%. В Т-Банке до изменений условий по программе «Семейная ипотека» доля льготной ипотеки в выдачах составляла 5–10%, но в октябре все выдачи осуществлялись по рыночным ставкам. Как поясняет руководитель направлений «Ипотека» Иван Сафонов, льготную программу «временно приостановили, чтобы адаптировать ее к новым условиям».