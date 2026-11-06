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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Финансы

Правительство внесло в Госдуму проект о переводе пенсионных накоплений в ПДС

Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предусматривает автоматическую конвертацию накопительной пенсии в Программу долгосрочных сбережений. В случае одобрения инициативы мера начнет действовать 1 апреля 2027 года, сообщает Минфин.
Изменения не распространяются на страховую пенсию, которую назначает и выплачивает Социальный фонд России. Учет пенсионных баллов и стажа будет вестись без изменений.

Реформа накопительной пенсии: предлагаемые изменения

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По мнению Минфина, конвертация накопительной пенсии в ПДС расширит возможности для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Предполагается, что граждане смогут получать выплаты в особых жизненных ситуациях — например, при потере кормильца или заболевании, которое требует дорогостоящего лечения.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пенсии на автомате».