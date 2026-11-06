Правительство внесло в Госдуму проект о переводе пенсионных накоплений в ПДС
Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предусматривает автоматическую конвертацию накопительной пенсии в Программу долгосрочных сбережений. В случае одобрения инициативы мера начнет действовать 1 апреля 2027 года, сообщает Минфин.
Изменения не распространяются на страховую пенсию, которую назначает и выплачивает Социальный фонд России. Учет пенсионных баллов и стажа будет вестись без изменений.
По мнению Минфина, конвертация накопительной пенсии в ПДС расширит возможности для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Предполагается, что граждане смогут получать выплаты в особых жизненных ситуациях — например, при потере кормильца или заболевании, которое требует дорогостоящего лечения.