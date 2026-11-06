Правительство внесло в Госдуму проект о переводе пенсионных накоплений в ПДС

По мнению Минфина, конвертация накопительной пенсии в ПДС расширит возможности для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Предполагается, что граждане смогут получать выплаты в особых жизненных ситуациях — например, при потере кормильца или заболевании, которое требует дорогостоящего лечения.