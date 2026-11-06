Путин подтвердил проведение трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ 10 ноября
Президент России Владимир Путин подтвердил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта начнутся 10 ноября в Абу-Даби. Он поблагодарил руководство ОАЭ за организацию встречи делегаций России, Украины и США.
«На следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах»,— сказал президент Путин на совещании Совбеза. На мероприятии присутствует в том числе глава российской делегации Владимир Мединский.
Владимир Путин перед началом совещания отметил, что пригласил «коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах». Среди присутствующих — заместители главы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, замначальника Генштаба Игорь Костюков, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Юрий Жигарловский.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф говорили, что переговоры должны продлиться два дня — 10 и 11 ноября. Обсуждать на встрече, по их словам, будут территориальные уступки, деэскалацию, гарантии послевоенной безопасности и гуманитарные операции.