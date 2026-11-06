Европейские СМИ вслед за авиакомпаниями получили угрозы о взрывах

По данным Reuters, полученные телеканалами электронные письма были озаглавлены «Послание Западу». Отправитель, который подписался именем «Михаил Андропов», заявил, что представляет группу, стоящую за угрозами экипажам европейских пассажирских авиарейсов. «Мы хотим, чтобы весь мир узнал о нас, поэтому один из наших оперативников заложил взрывное устройство в вашем здании. Оно сдетонирует через 45 минут. Время пошло»,— говорится в письмах. Как сообщает Reuters, RTE заменила часть программ музыкой и заранее записанными сообщениями. Вынужденный перерыв в вещании продолжался около трех часов. Сотрудники Nova TV вернулись после проверки помещений, вещание телеканала не прерывалось. Телеканал Sky сообщил о поступившей угрозе в прямом эфире, но работу не прервал. Личность отправителя писем на данный момент не установлена.