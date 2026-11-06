Суд оставил в силе 13-летний приговор повару из Новороссийска за госизмену

По данным суда, женщина работала судовым поваром на плавучем кране. Она установила контакт с организацией, подконтрольной Службе безопасности Украины, и передавала ей информацию о военных объектах и кораблях в Новороссийске, Сочи и Севастополе. Ее деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.