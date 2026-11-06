Суд оставил в силе 13-летний приговор повару из Новороссийска за госизмену
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Третий апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы 63-летней жительницы Новороссийска, осужденной за государственную измену. Приговор Краснодарского краевого суда о лишении ее свободы на 13 лет в колонии общего режима оставлен без изменений, сообщили в апелляционной инстанции.
В апреле Краснодарский краевой суд признал женщину виновной в передаче украинской стороне сведений об объектах Вооруженных сил РФ и кораблях Черноморского флота. Защита обжаловала приговор, не согласившись с квалификацией преступления и строгостью наказания.
По данным суда, женщина работала судовым поваром на плавучем кране. Она установила контакт с организацией, подконтрольной Службе безопасности Украины, и передавала ей информацию о военных объектах и кораблях в Новороссийске, Сочи и Севастополе. Ее деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.