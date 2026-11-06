Биткойн упал ниже $75 тыс. впервые с 15 сентября
Стоимость биткойна в ходе торгов снизилась до $74,8 тыс., следует из данных площадки Binance. Показатель упал ниже $75 тыс. впервые с 15 сентября. По состоянию на 19:00 мск падение замедлилось, и теперь биткойн торгуется на уровне $75,7 тыс. (-1,68%).
Вслед за биткойном снизилась стоимость другого крупного цифрового актива — Ethereum (ETH). Падение составило почти 3%, до $2,22 тыс.
В ночь на 5 ноября, вскоре после завершения промежуточных выборов в Конгресс США, биткойн подорожал до $81 тыс. Однако к вечеру того же дня он опустился до $75,5 тыс.
Традиционно самый удачный месяц для биткойна — октябрь — был закрыт в минусе впервые с 2014 года. Всего по итогам месяца стоимость криптовалюты снизилась на 7,32% по сравнению с показателями конца сентября, следует из данных Coinglass. Тогда причинами стали жесткие решения ФРС США по ставке и масштабный взлом криптобиржи Binance, который был оценен в $6,3 млрд.