Сенат Парагвая не дал президенту отсрочку для подготовки к защите по импичменту
В Национальном конгрессе Парагвая началось заседание по вопросу импичмента президента Сантьяго Пеньи, которого оппозиция обвиняет в причастности к кризису финансовой системы. Об этом сообщил Сенат страны в X.
Господин Пенья просил перенести слушания на трое суток, чтобы ознакомиться с предъявленными обвинениями. Материалы дела ему передали примерно за 12 часов до начала процесса. Он просил дать ему и его адвокатам дополнительное время на подготовку. Сенат отклонил запрос.
Накануне президент подал в отставку, однако парламент ее не принял. Agence France-Presse со ссылкой на источники пишет, что при добровольном сложении полномочий господин Пенья получил бы место в Сенате и иммунитет от преследования. Поэтому парламентарии добиваются его отставки через процедуру импичмента.
В ночь на 3 ноября парагвайский Центробанк объявил о введении внешнего управления в цифровом банке Ueno — платежеспособность организации опустилась ниже допустимого в стране уровня. Банк обслуживал почти 3 млн клиентов при населении страны в 7 млн человек. Господин Пенья до марта 2025 года был деловым партнером компании Grupo Vazquez, которой принадлежит банк.