Сенат Парагвая не дал президенту отсрочку для подготовки к защите по импичменту

Накануне президент подал в отставку, однако парламент ее не принял. Agence France-Presse со ссылкой на источники пишет, что при добровольном сложении полномочий господин Пенья получил бы место в Сенате и иммунитет от преследования. Поэтому парламентарии добиваются его отставки через процедуру импичмента.