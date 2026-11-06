В Геленджике объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность действует в Геленджике утром 6 ноября. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
По его словам, жителям и гостям города-курорта необходимо сохранять спокойствие, позаботиться о близких и собственной сохранности. До отмены сигнала следует находиться в безопасных местах.
Прошедшей ночью в Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность, в 00:17 мск ее отменили. На данный момент в регионе действует беспилотная опасность.