В Новороссийске автоматизируют контроль за парковкой электросамокатов

В Краснодарском крае с 1 марта 2027 года должны вступить в силу штрафы за размещение СИМ вне специально обозначенных мест: 1 тыс. руб. для граждан, 10 тыс. руб.. — для предпринимателей без образования юрлица и 100 тыс. руб. — для организаций.