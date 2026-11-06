В Новороссийске автоматизируют контроль за парковкой электросамокатов
Власти Новороссийска планируют установить комплексы, которые будут фиксировать неправильно припаркованные электросамокаты. Система выявит СИМ, оставленные на проезжей части, клумбах и газонах, сообщил в своих соцсеетях глава города Андрей Кравченко.
За нарушение для граждан предусмотрен штраф в 1 тыс. руб, за повторное — 3 тыс. руб. Для юридических лиц суммы составят 15 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно. Владельцев и арендаторов самокатов призвали соблюдать правила парковки.
В Краснодарском крае с 1 марта 2027 года должны вступить в силу штрафы за размещение СИМ вне специально обозначенных мест: 1 тыс. руб. для граждан, 10 тыс. руб.. — для предпринимателей без образования юрлица и 100 тыс. руб. — для организаций.
Минтранс России вынес на общественное обсуждение проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности. В документе, в частности, предлагается ввести специальную разметку парковочных мест и предусмотреть платные парковки для электросамокатов.