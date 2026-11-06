Суд Гонконга приговорил диссидента Джошуа Вонга к 10 годам заключения

В судебном решении указано, что лидер политического движения Demosisto (ныне распущено) Джошуа Вонг, которого агентство называет «мировым лицом демократического движения Гонконга», в 2020 году вступил в сговор с выехавшим из Китая Натаном Лоу и другими лицами. Через них он обратился к иностранным государствам, организациям и частным лицам с просьбой о введении санкций против КНР. Также он участвовал в акциях и других антиправительственных действиях, за что неоднократно задерживался полицией. В какой-то момент группа Вонга также поддержала референдум о суверенитете Гонконга.