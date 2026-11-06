Суд Гонконга приговорил диссидента Джошуа Вонга к 10 годам заключения
В Верховном суде Гонконга завершился процесс над 30-летним Джошуа Вонгом. Его признали виновным в сговоре с иностранными организациями с целью создания угрозы национальной безопасности. За нарушение закона о нацбезопасности он приговорен к 10 годам тюремного заключения, сообщает агентство Reuters.
В судебном решении указано, что лидер политического движения Demosisto (ныне распущено) Джошуа Вонг, которого агентство называет «мировым лицом демократического движения Гонконга», в 2020 году вступил в сговор с выехавшим из Китая Натаном Лоу и другими лицами. Через них он обратился к иностранным государствам, организациям и частным лицам с просьбой о введении санкций против КНР. Также он участвовал в акциях и других антиправительственных действиях, за что неоднократно задерживался полицией. В какой-то момент группа Вонга также поддержала референдум о суверенитете Гонконга.
Гнев Пекина вызывали встречи Вонга с западными политиками, в частности с тогдашним спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и тогда еще сенатором Марко Рубио.
В сентябре подсудимый, находящийся под стражей с 2020 года, признал себя виновным с одной оговоркой. «Я никогда не выступал за независимость Гонконга и никогда не призывал к "краху Китая" или смене режима. Я также никогда не получал иностранного финансирования и не тратил деньги на привлечение иностранных политических консультантов», — цитирует его агентство.
Судья Верховного суда Уильям Тэм не стал выносить максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Ранее, в феврале, в Гонконге по аналогичному обвинению срок в 20 лет получил медиа-магнат Джимми Лай, напоминает Reuters.