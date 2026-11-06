Льготам подбирают оформление

«АвтоГрузЭкс» предлагает внести в ст. 270 НК РФ положение, по которому признание расходов увязывается с наличием обязательных реестровых сведений и ЭПД. Ввести такую норму предлагают с 1 января 2028 года. Сейчас отсутствие в реестре не считается основанием для отказа в признании расходов; ФНС неоднократно заявляла, в том числе и “Ъ”, что оформление накладной в бумаге само по себе налоговых последствий не несет (см. “Ъ” от 11 сентября). По данным “Ъ”, согласованная с Минфином позиция ФНС по этому вопросу содержится в письме заместителя главы ведомства Дмитрия Сатина от 3 ноября. В нем сообщается, что «факт оформления перевозочных документов на бумажном носителе сам по себе не является самостоятельным основанием для отказа покупателю услуг (заказчику) в признании расходов при исчислении налога на прибыль организаций и применении вычетов по НДС». Налогоплательщик, уточняется в письме, уменьшает доходы на произведенные расходы, которыми признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, если они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. В ФНС “Ъ” подтвердили подлинность письма.