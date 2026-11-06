Льготам подбирают оформление
Право на налоговый вычет транспортных расходов хотят увязать с ЭДО
Крупные перевозчики просят привязать право заказчика на налоговый вычет расходов на транспортные услуги к тому, соблюдает ли подрядчик все требования по электронному документообороту (ЭДО). Для сбоев на стороне ГИС или операторов ЭДО предлагается сделать исключение. По мнению участников рынка, определенность налоговых последствий необходима, особенно в переходный период до 1 марта 2027 года, когда допустима подача бумажных документов. ФНС же не считает, что оформление в бумаге может стать основанием для отказа в налоговом вычете.
Ассоциация «АвтоГрузЭкс» предложила Минфину скорректировать налоговое законодательство, привязав право заказчика перевозки на вычет из налога на прибыль транспортных расходов к соблюдению подрядчиком норм ЭДО. Соответствующее письмо главы ассоциации и совладельца ПЭК Вадима Филатова вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову от 26 октября есть у “Ъ”. Оно, сообщили “Ъ” в Минфине, поступило на рассмотрение.
В 2026 году правительство предприняло несколько шагов по усилению цифрового контроля над рынком транспортно-экспедиционной деятельности. Так, с марта его участники обязаны регистрироваться в государственном реестре экспедиторов, а с сентября все транспортные накладные и экспедиторские документы должны быть переведены в электронный вид и заведены в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Есть отсрочки и исключения — в частности, до марта 2027 года допускается подача документов в бумажном виде.
«АвтоГрузЭкс» предлагает внести в ст. 270 НК РФ положение, по которому признание расходов увязывается с наличием обязательных реестровых сведений и ЭПД. Ввести такую норму предлагают с 1 января 2028 года. Сейчас отсутствие в реестре не считается основанием для отказа в признании расходов; ФНС неоднократно заявляла, в том числе и “Ъ”, что оформление накладной в бумаге само по себе налоговых последствий не несет (см. “Ъ” от 11 сентября). По данным “Ъ”, согласованная с Минфином позиция ФНС по этому вопросу содержится в письме заместителя главы ведомства Дмитрия Сатина от 3 ноября. В нем сообщается, что «факт оформления перевозочных документов на бумажном носителе сам по себе не является самостоятельным основанием для отказа покупателю услуг (заказчику) в признании расходов при исчислении налога на прибыль организаций и применении вычетов по НДС». Налогоплательщик, уточняется в письме, уменьшает доходы на произведенные расходы, которыми признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, если они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. В ФНС “Ъ” подтвердили подлинность письма.
Одновременно «АвтоГрузЭкс» предлагает оградить добросовестных заказчиков, предусмотрев защиту, если они проверили официальные сведения через официальный электронный сервис и сохранили скриншот на соответствующую дату. Сбои на стороне ГИС ЭПД или оператора ЭДО, неподписанный документ другим участником перевозки не должны быть основанием для непризнания расходов. Также предлагается относить непризнание расходов только к той услуге, к которой относится нарушение, а не ко всему договору.
Правомерность признания расходов на перевозку при расчете налога на прибыль напрямую затрагивает финансовую безопасность как грузовладельцев, так и экспедиторских компаний, говорит директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов, в связи с чем инициатива «исключительно своевременна и необходима отрасли». «До 1 марта 2027 года рынок находится в переходном периоде: регулярно возникают сбои в межоператорском обмене данными, зависают ГИСы, а часть контрагентов на выгрузке не имеет возможности подписать электронный титул по разным причинам,— рассказывает господин Миронов.— В таких условиях добросовестный грузоотправитель не должен нести финансовую ответственность за программные неполадки на стороне ГИС или за неготовность третьих лиц». «У нас нет инструментов воздействия на контрагентов,— подчеркивает замгендиректора "Траско" по автомобильным перевозкам Александр Шилинчук.— Единственная доступная мера — оговорки в заказах с напоминанием об ответственности сторон, не готовых работать с электронными документами. При этом не все заказчики принимают нашу оговорку, а терять клиентов мы тоже не можем — они перейдут к тем, кто не поддерживает работу с ЭДО».
Cооснователь логистической компании SIGMA Татьяна Патужная соглашается, что инициатива «АвтоГрузЭкс» закрывает существующий правовой разрыв. «Грузовладельцы и отправители и без того работают на пределе: издержки растут, оборот вагонного парка падает из-за перегруженности инфраструктуры, потери от простоя под погрузкой и выгрузкой измеряются в живых деньгах,— отмечает она.— Добавлять к этому риск лишения права на вычет по налогу на прибыль только потому, что контрагент "завис" в цифровом контуре, ГИС ЭПД выдала сбой или одна из сторон технически не смогла подписать документ, неправильно». Налог на прибыль должен следовать за реальной хозяйственной операцией, уверена госпожа Патужная.
Президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская отмечает, что включить в НК РФ норму о том, что только наличие реестровой записи и электронных перевозочных документов может служить основанием для вычета, означает «забетонировать» эту норму и перечеркнуть надежды части рынка, внушенные более лояльной к бумажному оформлению позицией ФНС. «Что до "внештатных" случаев, их будет крайне тяжело доказать — что у водителя не было интернета или что у оператора был сбой»,— полагает она. Ранее, по словам госпожи Шленской, такие операторы. могли подать в ФНС письмо, поясняя, например, что из-за системного сбоя налоговые отчеты не ушли и виноват не налогоплательщик, а система. Но сейчас со сбоями операторов при работе с ГИС ЭПД никто не торопится брать на себя ответственность, потому этот механизм представляется очень иллюзорным, заключает она.
Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский считает введение ужесточающих норм в НК РФ по отношению к заказчикам преждевременным. «Тема конкурентных преимуществ в цене участников рынка, не соблюдающих требования действующего законодательства, не новая в автоперевозках: это касалось и оформления трудовых взаимоотношений с водителями, и схем по оптимизации НДС. Тем не менее законопослушные участники рынка справлялись с такой конкуренцией без наличия дополнительных карательных условий в НК РФ для заказчиков»,— подчеркивает он.
Источник “Ъ” на экспедиторском рынке подозревает, что главный риск заключается в возможном ведомственном формализме на местах как сейчас, так и в период срока давности привлечения к ответственности за налоговое правонарушение. «При отсутствии прямого ведомственного указания территориальные инспекции в ходе камеральных проверок могут формально придираться к отсутствию электронной накладной в ГИС и пытаться снимать расходы,— поясняет он.— Четкое совместное разъяснение Минфина и ФНС, прямо разрешающее подтверждать расходы бумажными документами при любых технических сбоях или отказах со стороны партнеров, полностью снимет необоснованное напряжение с реального сектора экономики и защитит предприятия от неправомерных доначислений».
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 7