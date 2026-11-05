Главные новости за 5 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Власти Кубани планируют с 2027 года приостановить действие некоторых положений закона о дорожном фонде края, предусматривающих сокращение его объема.
Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на первые три этапа реконструкции 60-км участка трассы М-4 «Дон» между Геленджиком и Джубгой. Всего проект предусматривает шесть этапов работ.
ООО «Южный региональный оператор» оштрафовали на 560 тыс. руб. за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с твердыми коммунальными отходами в Староминском районе. Поводом для проверки стали обращения местных жителей.
Краснодарский край признан лидером Южного федерального округа по развитию экспортной деятельности и внедрению мер поддержки несырьевого неэнергетического экспорта.
В Новокубанском районе Кубани утвердили предметы охраны шести объектов культурного наследия. В перечень вошли исторические здания в Новокубанске, поселке Восход и станице Советской.
Товарооборот между Краснодарским краем и Абхазией за шесть лет увеличился более чем вдвое и по итогам 2025 года достиг рекордных 10 млрд руб.
На Краснодар приходится 0,2% предложения квартир с четырьмя и более комнатами — один из самых низких показателей среди крупных городов России. Аналогичный показатель по количеству таких лотов в Ростове-на-Дону.
Арбитражный суд Республики Крым перенес на 17 ноября 2026 года рассмотрение иска Департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории к московскому ООО «Виктория».