На реконструкцию трассы М-4 между Геленджиком и Джубгой одобрили первые три этапа
Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на первые три этапа реконструкции 60-км участка трассы М-4 «Дон» между Геленджиком и Джубгой. Всего проект предусматривает шесть этапов работ, сообщает пресс-служба «Автодора».
На протяжении 24 км существующую двухполосную дорогу расширят до четырех полос. Еще 33,9 км нового покрытия построят в обход населенных пунктов.
По оценке «Автодора», принятое решение позволит разделить потоки грузового и легкового транспорта. Также ведомство рассчитывает снизить нагрузку на курортные маршруты черноморского побережья.
Кроме того, проект предусматривает строительство новых мостов, расширение действующих эстакад до четырех полос, укрепление горных склонов и выравнивание крутых поворотов.