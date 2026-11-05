Товарооборот между Кубанью и Абхазией достиг 10 млрд рублей
Товарооборот между Краснодарским краем и Абхазией за шесть лет увеличился более чем вдвое и по итогам 2025 года достиг рекордных 10 млрд руб. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил по итогам встречи с президентом республики Бадрой Гунбой в Сухуме.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в различных сферах. Для определения перспективных направлений и подготовки совместных проектов планируется организовать бизнес-миссии. По словам господина Кондратьева, достигнутые договоренности предполагается закрепить и перейти к их практической реализации.
Одним из приоритетных направлений взаимодействия остается санаторно-курортная отрасль. Губернатор отметил, что туристический потенциал Краснодарского края и Абхазии позволяет развивать оба направления без прямой конкуренции. Для этого стороны намерены совместно повышать качество услуг и развивать транспортную и туристическую логистику.
В прошлом году между Краснодарским краем и Абхазией запустили туристический поезд «Диоскурия». За время работы он перевез около 330 тыс. пассажиров. По мнению господина Кондратьева, этот показатель свидетельствует о взаимодополняемости курортов двух территорий и потенциале дальнейшего роста туристического потока.
Губернатор также сообщил, что в текущем году стороны сохраняют высокие темпы взаимной торговли, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства.