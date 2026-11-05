Товарооборот между Кубанью и Абхазией достиг 10 млрд рублей

Товарооборот между Краснодарским краем и Абхазией за шесть лет увеличился более чем вдвое и по итогам 2025 года достиг рекордных 10 млрд руб. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил по итогам встречи с президентом республики Бадрой Гунбой в Сухуме.