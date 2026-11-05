Власти Евпатории взыскивают с московской фирмы 239 млн рублей за землю у «Аквапарка»

Как следует из определения суда от 13 октября, судья отложила разбирательство для извещения третьих лиц (среди которых Минэкологии Крыма и ФГУП «КЖД») и получения дополнительных расчетов. Суд обязал истца до 10 ноября предоставить пояснения по расчету долга с учетом решений судов общей юрисдикции, а ответчика — ознакомиться с материалами дела в электронном виде.