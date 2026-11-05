Власти Евпатории взыскивают с московской фирмы 239 млн рублей за землю у «Аквапарка»
Арбитражный суд Республики Крым перенес на 17 ноября 2026 года рассмотрение иска Департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории к московскому ООО «Виктория». Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Муниципальные власти требуют расторгнуть договор аренды земельного участка №227-п от 08.06.2016 площадью 171 558 кв. м на Симферопольском шоссе (между «Аквапарком» и развлекательным комплексом «Солнышко»), вернуть землю городу и взыскать с гостиничного оператора общую сумму в 238,85 млн руб.
В исковую массу включены: задолженность по арендной плате за период с 01.01.2020 по 31.01.2024 — 194,91 млн руб.; договорная неустойка за период с 11.02.2020 по 12.02.2024 — 43,94 млн руб.
В случае неисполнения судебного акта мэрия также рассчитывает взыскать судебную неустойку в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Виктория» зарегистрировано в июле 2004 года в Москве. Основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал компании составляет 64 тыс. руб. Учредитель — IRB Holding AG in Liquidation. Убыток компании за 2025 год составила 12,9 млн руб.
Как следует из определения суда от 13 октября, судья отложила разбирательство для извещения третьих лиц (среди которых Минэкологии Крыма и ФГУП «КЖД») и получения дополнительных расчетов. Суд обязал истца до 10 ноября предоставить пояснения по расчету долга с учетом решений судов общей юрисдикции, а ответчика — ознакомиться с материалами дела в электронном виде.
Арбитражный суд предупредил участников о недопустимости подачи документов после 10 ноября, пригрозив штрафами за затягивание процесса (ст. 119 АПК РФ).