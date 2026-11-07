Axios: Вэнс вторую неделю ведет переговоры по урегулированию конфликта с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вторую неделю проводит непрямые переговоры с Ираном при посредничестве Катара и Пакистана, сообщает Axios со ссылкой на источники. Встречи направлены на достижение нового соглашения о прекращении огня и возобновление «ядерного диалога» с Тегераном, заявляют собеседники портала. На таком высоком уровне стороны США не вели диалог уже долгое время, отмечает портал.
Господин Вэнс проводит личные встречи с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, начальником штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром и другими посредниками. Со стороны США в переговорный процесс также вовлечены посланники президента Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Источники Axios отмечают, что «прогресс есть, но он продвигается крайне медленно». Участники встреч обсуждали возможность проведения в ближайшие дни встречи США и Ирана на техническом уровне, но она пока не состоялась, сообщили источники портала.
В пятницу Дональд Трамп подтвердил, что США действительно ведут с Ираном диалог. При этом в этот же день американские военные нанесли удар по пусковой установке зенитных ракет на острове Кешм в Ормузском проливе, сообщал господин Трамп. Это произошло после того, как с острова была выпущена ракета в сторону истребителя ВВС США.