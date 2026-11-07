Axios: Вэнс вторую неделю ведет переговоры по урегулированию конфликта с Ираном

В пятницу Дональд Трамп подтвердил, что США действительно ведут с Ираном диалог. При этом в этот же день американские военные нанесли удар по пусковой установке зенитных ракет на острове Кешм в Ормузском проливе, сообщал господин Трамп. Это произошло после того, как с острова была выпущена ракета в сторону истребителя ВВС США.