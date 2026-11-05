Кубанского регоператора оштрафовали на 560 тысяч рублей за нарушения при вывозе мусора
ООО «Южный региональный оператор» оштрафовали на 560 тыс. руб. за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с твердыми коммунальными отходами в Староминском районе. Поводом для проверки стали обращения местных жителей, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Прокуратура выявила нарушения графика вывоза мусора и другие несоблюдения санитарных требований. По итогам проверки в отношении должностных лиц и юридического лица возбудили четыре административных дела по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.
Роспотребнадзор рассмотрел материалы и назначил штрафы на общую сумму 560 тыс. руб.
ООО «Южный региональный оператор» приступило к работе в Новороссийске 1 июня 2025 года, сменив компанию «ЭкоЮг».