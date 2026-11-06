Экс-президента Парагвая взяли под домашний арест сразу после импичмента
Бывший президент Парагвая Сантьяго Пенья, которого вчера сенат страны отстранил от должности, был задержан сотрудниками полиции в своей частной резиденции по запросу прокуратуры. Об этом сообщает газета ABC Color. Господин Пенья должен будет оставаться под домашним арестом «вплоть до его передачи в распоряжение прокуратуры в специализированном отделе по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией», передает Ultima Hora.
Силовики прибыли к дому экс-главы государства одновременно с проведением торжественной церемонии в конгрессе, где вице-президент Педро Альянна приносил присягу в качестве нового руководителя страны.
Ранее сенат Парагвая объявил импичмент президенту. Основанием для этих мер стал крах местного банка Ueno, который привел к политическому и финансовому кризису в стране. Сторонники импичмента обвинили господина Пенью в конфликте интересов из-за предполагаемых связей с Ueno Bank.