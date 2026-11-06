Экс-президента Парагвая взяли под домашний арест сразу после импичмента

Ранее сенат Парагвая объявил импичмент президенту. Основанием для этих мер стал крах местного банка Ueno, который привел к политическому и финансовому кризису в стране. Сторонники импичмента обвинили господина Пенью в конфликте интересов из-за предполагаемых связей с Ueno Bank.