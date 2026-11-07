Трамп сообщил о новых переговорах по урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел несколько телефонных переговоров, которые были посвящены урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что по итогам этих контактов получится согласовать «большое урегулирование с участием всей Европы».
«Мы проводим рабочие встречи. Сегодня у меня были телефонные разговоры. Завтра они тоже будут»,— сказал господин Трамп во время беседы с журналистами.
С кем именно господин Трамп вел переговоры, он не уточнил. Президент заявил, что стороны настроены завершить конфликт. «Россия и Украина впервые, я думаю, хотят урегулирования»,— добавил он.