США, Армения и Азербайджан создали техническую группу для запуска «Маршрута Трампа»
Госдеп США объявил о создании техгруппы для запуска коридора TRIPP в Армении
Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан объявили о создании совместной технической группы для запуска транзитного коридора под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
В состав структуры вошли эксперты и политические представители трех государств. Им поставлена задача содействовать региональной связности, экономической активности и долгосрочной стабильности. Кроме того, стороны договорились учредить еще две специализированные подгруппы — по транспорту и электроэнергетике, которые займутся проработкой сложных технических аспектов и увязкой проекта с региональной инфраструктурой.
Страны подписали декларацию о начале работы над проектом в августе 2025 года. Проект TRIPP предполагает возведение автомобильных, железнодорожных и энергетических артерий протяженностью 42 км, которые свяжут основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию с дальнейшим выходом на Турцию.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее говорил, что строительные работы по проекту могут начаться в начале 2027 года. Прежде предполагалось, что реализация проекта начнется во второй половине 2026 года.