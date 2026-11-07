США, Армения и Азербайджан создали техническую группу для запуска «Маршрута Трампа»

В состав структуры вошли эксперты и политические представители трех государств. Им поставлена задача содействовать региональной связности, экономической активности и долгосрочной стабильности. Кроме того, стороны договорились учредить еще две специализированные подгруппы — по транспорту и электроэнергетике, которые займутся проработкой сложных технических аспектов и увязкой проекта с региональной инфраструктурой.