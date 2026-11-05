Власти Кубани планируют сократить объем дорожного фонда края
Власти Кубани планируют с 2027 года приостановить действие некоторых положений закона о дорожном фонде края, предусматривающих сокращение его объема. Это влечет за собой риски, связанные со срывом сроков сдачи ряда дорожных объектов и удорожанием их стоимости. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Краснодарского края (КСП КК).
К таким выводам государственные аудиторы пришли, проведя экспертизу проекта краевого закона «О приостановлении действия отдельных положений Закона Краснодарского края „О дорожном фонде Краснодарского края“».
Как сообщает КСП КК, законопроектом предлагается приостановить с начала 2027-го на два года действие двух пунктов краевого закона о дорожном фонде Кубани. Предположительно, речь идет о пунктах, касающихся межбюджетных трансфертов из дорожного фонда края муниципалитетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности и регулирования пополнения фонда бюджетными поступлениями от акцизов на бензин и дизтопливо.
СПРАВКА. По данным региональных властей, дорожный фонд Краснодарского края в 2026 году составил 64 млрд руб.
В результате проведенной экспертизы нарушений бюджетного и налогового законодательства государственные аудиторы не установили.
«Вместе с тем специалистами Палаты отмечено, что предлагаемые законопроектом изменения направлены на уменьшение объема средств дорожного фонда Краснодарского края, предусмотренных в целях развития дорожной сети муниципального образования городской округ город Краснодар, в связи с чем принятие законопроекта повлечет риски срыва сроков ввода в эксплуатацию социально важных дорожных объектов, а также удорожания стоимости их строительства»,— говорится в сообщении .
Заключение по результатам экспертизы законопроекта направлено в министерство финансов Краснодарского края.
В четверг стало известно, что губернатор Краснодарского края подписал проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов и внес на рассмотрение в Законодательное собрание края. По данным администрации региона, документ предусматривает направление в следующем году в социальную сферу порядка 390,9 млрд руб. (это 70% расходов бюджета). Законопроект предстоит обсудить на публичных и парламентских слушаниях. Уточняется, что при рассмотрении документа в Законодательном собрании его параметры могут быть уточнены, в том числе с учетом федеральных трансфертов.
Михаил Волкодав