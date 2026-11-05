Власти Кубани планируют сократить объем дорожного фонда края

В четверг стало известно, что губернатор Краснодарского края подписал проект регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов и внес на рассмотрение в Законодательное собрание края. По данным администрации региона, документ предусматривает направление в следующем году в социальную сферу порядка 390,9 млрд руб. (это 70% расходов бюджета). Законопроект предстоит обсудить на публичных и парламентских слушаниях. Уточняется, что при рассмотрении документа в Законодательном собрании его параметры могут быть уточнены, в том числе с учетом федеральных трансфертов.