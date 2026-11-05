Кубань стала лидером в ЮФО по развитию экспортной деятельности
Краснодарский край признан лидером Южного федерального округа по развитию экспортной деятельности и внедрению мер поддержки несырьевого неэнергетического экспорта. Итоги подвели на межокружном совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», прошедшем в Минеральных Водах.
На Кубань приходится более 46% товарооборота ЮФО. По итогам первого полугодия 2026 года внешнеторговый оборот региона составил около $7,2 млрд, увеличившись более чем на 8% в годовом выражении. Свыше 60% экспорта края приходится на несырьевую неэнергетическую продукцию, в том числе технику, оборудование, фармацевтические и косметические товары. Всего регион поставляет продукцию более чем в 120 стран, сообщил вице-губернатор Александр Руппель.
Помимо динамики внешней торговли, федеральные эксперты отметили доступность финансовых и нефинансовых мер поддержки бизнеса, скорость административных процедур при выходе на зарубежные рынки и работу региональных институтов развития. В частности, оценивались образовательные программы Центра поддержки экспорта, действующие при содействии краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности: «Академия экспорта», «Страновой навигатор», вебинары «Час с Торгпредом» и «Экспортный бустер».
За семь месяцев 2026 года Центр поддержки экспорта провел более 50 информационных и обучающих мероприятий, к которым присоединились около 700 представителей малого и среднего бизнеса края. По этим и другим показателям регион подтвердил повышенный уровень внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0, сообщила руководитель департамента Юлия Приходько.
Краснодарский край входит в число 11 пилотных регионов, внедряющих инструменты Регионального экспортного стандарта, с 2019 года. В текущем году регион перешел на стандарт нового поколения, который объединяет механизмы развития экспорта — от стратегического планирования до цифровизации инфраструктуры и продвижения продукции на международных рынках.