Кубань стала лидером в ЮФО по развитию экспортной деятельности

На Кубань приходится более 46% товарооборота ЮФО. По итогам первого полугодия 2026 года внешнеторговый оборот региона составил около $7,2 млрд, увеличившись более чем на 8% в годовом выражении. Свыше 60% экспорта края приходится на несырьевую неэнергетическую продукцию, в том числе технику, оборудование, фармацевтические и косметические товары. Всего регион поставляет продукцию более чем в 120 стран, сообщил вице-губернатор Александр Руппель.