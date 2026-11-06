Минэнерго Турции: Анкара сокращает импорт газа из РФ из-за высоких цен

Министр добавил, что высокие цены вынуждают Анкару искать более дешевые варианты, но о полном отказе от российских поставок речь не идет. Он подчеркнул, что Турция по-прежнему будет нуждаться в сырье из РФ, но если разница в ценах будет сохраняться, то российский газ будут вытеснять с турецкого рынка.