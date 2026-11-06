Минэнерго Турции: Анкара сокращает импорт газа из РФ из-за высоких цен
Турция, вероятно, продолжит сокращать закупки российского природного газа в пользу других, более выгодных вариантов, если Москва сохранит высокие цены на сырье. Об этом заявил глава Министерства энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар.
«Причина, по которой мы покупаем меньше газа у России и больше у США, предельно проста: дело не в политике, а в цене. Россия предлагает слишком дорогой газ»,— сказал господин Байрактар (цитата по Turkiye Today).
Министр добавил, что высокие цены вынуждают Анкару искать более дешевые варианты, но о полном отказе от российских поставок речь не идет. Он подчеркнул, что Турция по-прежнему будет нуждаться в сырье из РФ, но если разница в ценах будет сохраняться, то российский газ будут вытеснять с турецкого рынка.
Министр также добавил, что согласно новой стратегии «Национальная энергетика 2040», спрос на газ в Турции прогнозируется на уровне 57 млрд кубометров в год — примерно столько страна использует сейчас. Без реализации этой стратегии ежегодное потребление к 2040 году может достичь 77 млрд кубометров, сказал господин Байрактар.
Россия сохраняет за собой статус главного поставщика газа на турецкий рынок, однако ее позиция за последние годы ослабла. Если в 2006 году на нее приходилось около 64%, то к началу 2025 года этот показатель просел до 37%. Тем временем Азербайджан нарастил свое присутствие до 22%, также на рынке укрепляет позиции американский СПГ.