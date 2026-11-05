Краснодар попал в список городов с минимумом многокомнатных квартир

За пять лет, с 2021 по 2026 год, объем строительства жилья в крупных городах России вырос на 16% — с 1,2 млн до 1,4 млн квартир. Количество лотов с четырьмя и более комнатами увеличилось на 1 тыс., до 21,5 тыс. При этом их доля в общем предложении за тот же период сократилась на 0,2 процентного пункта, до 1,5%.