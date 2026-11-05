Краснодар попал в список городов с минимумом многокомнатных квартир
На Краснодар приходится 0,2% предложения квартир с четырьмя и более комнатами — один из самых низких показателей среди крупных городов России. Аналогичный показатель по количеству таких лотов в Ростове-на-Дону. Меньше многокомнатных квартир строят только в Рязани, где их доля составляет 0,01%, следует из исследования аналитиков MACON и девелопера «Талан».
За пять лет, с 2021 по 2026 год, объем строительства жилья в крупных городах России вырос на 16% — с 1,2 млн до 1,4 млн квартир. Количество лотов с четырьмя и более комнатами увеличилось на 1 тыс., до 21,5 тыс. При этом их доля в общем предложении за тот же период сократилась на 0,2 процентного пункта, до 1,5%.
В среднем по крупным городам многокомнатные квартиры представлены в 38% жилых проектов. Наибольшая доля таких лотов зафиксирована в Барнауле (3,6%), Москве и Челябинске (по 3,3%), а также Хабаровске (2,6%).
Средняя площадь квартир с четырьмя и более комнатами составляет 106–131 кв. м. За пять лет этот показатель вырос: в 2021 году диапазон составлял 102–117 кв. м. Самые просторные квартиры такого типа строят в Ставрополе — в среднем 190–194 кв. м, Омске (127–188 кв. м) и Москве (113–161 кв. м).
По оценке директора по продажам компании «Талан» Рустама Хамдамова, многокомнатные квартиры остаются нишевым продуктом и появляются преимущественно в проектах, ориентированных на семьи с устойчивым спросом на просторное жилье.