На Кубани утвердили предметы охраны шести памятников в Новокубанском районе

Еще четыре объекта находятся в станице Советской. Это казачья школа, здание атаманского правления и два жилых дома. Все они построены в конце XIX — начале XX века. В настоящее время в бывшей казачьей школе и здании атаманского правления работают общеобразовательные школы, жилые дома используются в торговых целях.