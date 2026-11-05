На Кубани утвердили предметы охраны шести памятников в Новокубанском районе
В Новокубанском районе утвердили предметы охраны шести объектов культурного наследия. В перечень вошли исторические здания в Новокубанске, поселке Восход и станице Советской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В Новокубанске предмет охраны определили для главной конторы управляющего делами барона Штейнгеля — одного из сохранившихся зданий имения «Хуторок». Построенное в 1888 году в стиле эклектики здание сейчас занимает ресторан.
В поселке Восход аналогичные требования утвердили для жилого дома помещика Н.Ф. Николенко. Он был возведен на рубеже XIX–XX веков как главный усадебный дом купеческой семьи Николенко. Сейчас в здании размещается конный завод «Восход».
Еще четыре объекта находятся в станице Советской. Это казачья школа, здание атаманского правления и два жилых дома. Все они построены в конце XIX — начале XX века. В настоящее время в бывшей казачьей школе и здании атаманского правления работают общеобразовательные школы, жилые дома используются в торговых целях.
Предмет охраны определяет подлинные элементы здания, имеющие историко-культурную ценность и не подлежащие изменению. По словам вице-губернатора региона Романа Лузинова, в 2026 году на Кубани такие требования утвердили более чем для 130 объектов культурного наследия.