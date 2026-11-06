Сенат Парагвая объявил импичмент президенту

Инициативу по отстранению Сантьяго Пеньи Палата депутатов запустила 5 октября. Политика обвинили в конфликте интересов из-за возможных связей с Ueno Bank. Господин Пенья объявил об уходе в отставку прямо во время слушаний, но принимать отставку Конгресс не захотел. Проведение импичмента имело принципиальное значение: по парагвайской конституции бывшие главы государства автоматически получают статус пожизненных сенаторов, если только не были лишены власти через процедуру отстранения, а парламент страны хочет лишить его иммунитета и таким образом привлечь к ответственности за крах банка.