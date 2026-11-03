Главные новости за 3 ноября. Ростов-на-Дону и область
В январе—сентябре 2026 года розничная торговля в Ростовской области увеличилась на 5,6% в годовом выражении, ее оборот превысил 1,64 трлн руб. Основную часть товарооборота обеспечил организованный сектор торговли, на который пришлось 94,2%.
Работу или подработку в качестве основного источника дохода после выхода на пенсию рассматривают 28% экономически активных жителей Ростова-на-Дону. На государственные выплаты рассчитывают 27% опрошенных, а использовать личные накопления планируют 15%.
В Ростовской области семейная ипотека после изменения условий программы в октябре 2026 года сохранила статус самой востребованной льготной программы: на нее пришлось 56,3% выдач. Льготные программы в совокупности заняли 59,4% выдач в регионе, в том числе 4,2% — ИТ-ипотека. На рыночную ипотеку пришлось 40,6%.
Ростовская область вошла в число 30 субъектов, где при содействии Федеральной антимонопольной службы подписаны соглашения о стабилизации цен на топливо с операторами, владеющими более чем 20 автозаправочными станциями. Всего к началу ноября договоренности охватывают 52 региона (146 соглашений).
Правительство Ростовской области опубликовало проект постановления, устанавливающий величину прожиточного минимума на 2027 год. В расчете на душу населения она превысит 19 тыс. руб., что на 6,8% выше действующего уровня. Для трудоспособного населения предложено 20,7 тыс. руб., для пенсионеров — 16,3 тыс. руб., для детей — 18,4 тыс. руб.
Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства напомнило рыболовам-любителям о сезонных ограничениях, действующих с ноября на водных объектах Ростовской области. С 15 ноября по 31 марта запрещена ловля на зимовальных ямах, определенных на участках рек Дон, Сухая, Кумшак, Каланча, Северский Донец и в Цимлянском водохранилище.