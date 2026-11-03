В Ростовской области с 15 ноября ограничат любительский лов рыбы
Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства напомнило рыболовам-любителям о сезонных ограничениях, действующих с ноября на водных объектах Ростовской области. С 15 ноября по 31 марта запрещена ловля на зимовальных ямах, определенных на участках рек Дон, Сухая, Кумшак, Каланча, Северский Донец и в Цимлянском водохранилище
В эти же сроки на внутренних водоемах региона закрыта подводная охота. В Таганрогском заливе рыбалка допускается только с берега или не далее полутора километров от береговой линии.
С 1 декабря по 30 апреля действует запрет на вылов судака и берша в Веселовском и Пролетарском водохранилищах. Круглогодично запрещён лов судака и берша в реке Дон от плотины Цимлянского гидроузла до устья — ограничение охватывает бассейны впадающих в этот участок рек, за исключением водохранилищ на реке Маныч, а также в Азовском море и Таганрогском заливе. Запрещён вылов видов, включённых в Красную книгу, — азовской белуги, шипа, стерляди и вырезуба обыкновенного, включая сбор икры. Ограничено использование плавсредств: незарегистрированные не допускаются, для моторных лодок действуют ограничения по местам и времени.
За нарушение правил предусмотрены административные штрафы от 2 до 5 тыс. рублей с возможной конфискацией снастей и плавсредств. Ограничения установлены правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна (приказ Росрыболовства от 8 сентября № 149).