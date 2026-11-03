Ростовская область вошел в топ-3 регионов по востребованности семейной ипотеки

Донская динамика отражает общероссийский тренд: объем выдач по семейной ипотеке в стране в октябре сократился до 68,4 млрд руб. — более чем в четыре раза к сентябрю (300 млрд руб.), доля программы опустилась до 32,1% (в сентябре — 49%). Причиной стало изменение условий: с 4 октября 2026 года максимальный размер кредита снижен до 6 млн руб. на вторичном рынке и 12 млн руб. на новостройки, отменено правило «трёх детей — 12 млн руб.», первоначальный взнос повышен до 30% (для семей с двумя несовершеннолетними детьми — 20%). Лимит 12 млн руб. по новостройкам сохранён только для семей с двумя детьми.