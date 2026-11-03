Ростовская область вошел в топ-3 регионов по востребованности семейной ипотеки
В Ростовской области семейная ипотека после изменения условий программы в октябре 2026 года сохранила статус самой востребованной льготной программы: на нее пришлось 56,3% выдач. Общие данные по структуре рынка представил сервис «Домклик». Льготные программы в совокупности заняли 59,4% выдач в регионе, в том числе 4,2% — ИТ-ипотека. На рыночную ипотеку пришлось 40,6%.
Ростовская область при этом уступает Астраханской, где доля семейной ипотеки составила 74,8%, но опережает Краснодарский край (55,2%). На Кубани льготная ипотека в целом дала 62,4% выдач: 4,8% — региональные программы с господдержкой, 1,6% — ИТ-ипотека, рыночная — 37,6%.
Донская динамика отражает общероссийский тренд: объем выдач по семейной ипотеке в стране в октябре сократился до 68,4 млрд руб. — более чем в четыре раза к сентябрю (300 млрд руб.), доля программы опустилась до 32,1% (в сентябре — 49%). Причиной стало изменение условий: с 4 октября 2026 года максимальный размер кредита снижен до 6 млн руб. на вторичном рынке и 12 млн руб. на новостройки, отменено правило «трёх детей — 12 млн руб.», первоначальный взнос повышен до 30% (для семей с двумя несовершеннолетними детьми — 20%). Лимит 12 млн руб. по новостройкам сохранён только для семей с двумя детьми.