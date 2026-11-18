Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался комментировать решение Международной федерации хоккея (IIHF) не пускать россиян на молодежный чемпионат мира. Федерация пошла на этот шаг из-за того, что Канада отказалась выдавать визы игрокам из России.