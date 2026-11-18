CAS не стал комментировать решение IIHF не пускать российских хоккеистов на ЧМ
Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался комментировать решение Международной федерации хоккея (IIHF) не пускать россиян на молодежный чемпионат мира. Федерация пошла на этот шаг из-за того, что Канада отказалась выдавать визы игрокам из России.
«CAS не может дать комментарий относительно последствий этого решения»,— заявили ТАСС в пресс-службе CAS.
На прошлой неделе IIHF сообщила, что сборная России по хоккею не сможет выступить на молодежном чемпионате мира из-за позиции властей Канады. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. Хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии обещали бойкотировать матчи с участием России.