Почти треть ростовчан рассчитывает работать на пенсии
Работу или подработку в качестве основного источника дохода после выхода на пенсию рассматривают 28% экономически активных жителей Ростова-на-Дону. На государственные выплаты рассчитывают 27% опрошенных, а использовать личные накопления планируют 15%. Таковы результаты исследования SuperJob.
Еще 3% респондентов рассчитывают на средства в негосударственных пенсионных фондах, 1% — на помощь детей. Другие источники дохода указали 7% участников опроса.
Женщины чаще мужчин планируют продолжать трудовую деятельность после выхода на пенсию: 32% против 24%. Мужчины, в свою очередь, чаще рассчитывают на личные сбережения — 19% против 11% среди женщин.
Возраст и уровень образования также влияют на ожидания респондентов. Участники опроса младше 35 лет чаще называют основным источником дохода личные накопления, жители в возрасте 35–45 лет — заработок от подработок, а респонденты старше 45 лет преимущественно рассчитывают на государственную пенсию. Горожане с высшим образованием чаще ориентируются на продолжение работы и сбережения, тогда как выпускники колледжей и техникумов — на государственные выплаты.
Респонденты с доходом менее 100 тыс. руб. в месяц чаще рассчитывают на государственную пенсию. Среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. до 150 тыс. руб., больше тех, кто планирует работать или подрабатывать в пенсионном возрасте.