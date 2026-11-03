Почти треть ростовчан рассчитывает работать на пенсии

Возраст и уровень образования также влияют на ожидания респондентов. Участники опроса младше 35 лет чаще называют основным источником дохода личные накопления, жители в возрасте 35–45 лет — заработок от подработок, а респонденты старше 45 лет преимущественно рассчитывают на государственную пенсию. Горожане с высшим образованием чаще ориентируются на продолжение работы и сбережения, тогда как выпускники колледжей и техникумов — на государственные выплаты.