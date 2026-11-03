В Ростовской области заключили соглашения о стабилизации стоимости топлива

Ростовская область вошла в число 30 субъектов, где при содействии Федеральной антимонопольной службы подписаны соглашения о стабилизации цен на топливо с операторами, владеющими более чем 20 автозаправочными станциями. Всего к началу ноября договоренности охватывают 52 региона (146 соглашений). Отдельные соглашения заключены с независимыми владельцами АЗС в ДНР и ЛНР. Механизм реализуется в рамках постановления правительства №662.