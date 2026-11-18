На Белорусском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов
Несколько электричек, следовавших в область по Белорусскому направлению Московской железной дороги (МЖД), задержали сегодня утром. Причиной стала вынужденная остановка одного из составов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе магистрали.
На участке между станциями Фили и Кунцево-1 в 06:20 остановился поезд № 6109 из Москвы в Голицыно. В МЖД объяснили остановку техническими причинами. Пресс-служба также предупредила о задержках поездов, следующих в обратном направлении.