Оборот розничной торговли на Дону превысил 1,64 трлн рублей за девять месяцев

В январе—сентябре 2026 года розничная торговля в Ростовской области увеличилась на 5,6% в годовом выражении, ее оборот превысил 1,64 трлн руб. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев.