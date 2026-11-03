Оборот розничной торговли на Дону превысил 1,64 трлн рублей за девять месяцев
В январе—сентябре 2026 года розничная торговля в Ростовской области увеличилась на 5,6% в годовом выражении, ее оборот превысил 1,64 трлн руб. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев.
Основную часть товарооборота обеспечил организованный сектор торговли, на который пришлось 94,2%. Доля традиционных рынков и ярмарок составила 5,8%. За девять месяцев оборот организованной торговли вырос на 5,9%, рынков и ярмарок — на 0,9%.
Продажи непродовольственных товаров увеличились на 8,1%, до 816,5 млрд руб. Оборот продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, вырос на 3,2%, до 823,7 млрд руб. В общей структуре розничной торговли на непродовольственную продукцию пришлось 49,8%, на продовольствие — 50,2%.
Оборот общественного питания в регионе за январь—сентябрь достиг 79,1 млрд руб. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.