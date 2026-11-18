В Адыгее при атаке БПЛА пострадали четыре человека
В Адыгее обломки беспилотника упали на пятиэтажный дом. Пострадали четыре человека, повреждено несколько квартир, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Поврежденный дом расположен в поселке городского типа Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи. Пострадавшие доставлены в Энемскую ЦРБ, они получили травмы легкой и средней степени тяжести, уточнил господин Кумпилов.
Обломки дронов повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домовладений, а также несколько машин и газовую трубу. На месте работают экстренные службы, правоохранительные органы и представители районной администрации.