Прожиточный минимум на Дону с 2027 года вырастет на 6,8%
Правительство Ростовской области опубликовало проект постановления, устанавливающий величину прожиточного минимума на 2027 год. Постановление вступит в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года.
В расчете на душу населения она превысит 19 тыс. рублей, что на 6,8% выше действующего уровня. Для трудоспособного населения предложено 20,7 тыс. рублей, для пенсионеров — 16,3 тыс. рублей, для детей — 18,4 тыс. рублей. В 2026 году минимум на Дону составляет 17,8 тыс. рублей на душу населения, для трудоспособных — 19,4 тыс. рублей, пенсионеров — 15,3 тыс. рублей, детей — 17,3 тыс. рублей. Рост для всех групп одинаков — 6,8%.
Региональные параметры соответствуют федеральной индексации: в проекте бюджета на 2027–2029 годы минимум по России увеличен с 18 939 до 20 227 рублей на душу населения. Законопроект принят Госдумой в первом чтении 29 октября. По данным Минтруда, с 1 января будут проиндексированы выплаты, привязанные к минимуму, включая единое пособие, размер которого исчисляется как 50, 75 или 100% регионального детского показателя.