Прожиточный минимум на Дону с 2027 года вырастет на 6,8%

В расчете на душу населения она превысит 19 тыс. рублей, что на 6,8% выше действующего уровня. Для трудоспособного населения предложено 20,7 тыс. рублей, для пенсионеров — 16,3 тыс. рублей, для детей — 18,4 тыс. рублей. В 2026 году минимум на Дону составляет 17,8 тыс. рублей на душу населения, для трудоспособных — 19,4 тыс. рублей, пенсионеров — 15,3 тыс. рублей, детей — 17,3 тыс. рублей. Рост для всех групп одинаков — 6,8%.