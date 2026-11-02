Главные новости за 2 ноября. Сочи
В Сочи 2 ноября проходят учебные стрельбы. Их проведение запланировано с 08:00 до 00:00 мск. Учения пройдут в акватории морского порта города.
Сочи занял третье место в рейтинге самых популярных направлений для зимнего отдыха в сезоне 2026/27 года. На курорт приходится 8% всех зимних бронирований.
Суд взыскал более 94 млн руб. с застройщиков двух многоквартирных домов в Красной Поляне по иску прокуратуры Адлерского района Сочи.
Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД), включая дирекции и филиалы ОАО «РЖД», расположенные на полигоне магистрали, за январь—сентябрь 2026 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 8,93 млрд руб. В бюджет федеральной территории «Сириус» перечислено 164,2 млн руб.
Задолженность жителей Сочи за отопление и горячую воду превысила 600 млн руб. Для взыскания средств МУП «СТЭ» совместно с судебными приставами проводит рейды по адресам неплательщиков.