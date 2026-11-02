Задолженность сочинцев за отопление и горячую воду превысила 600 млн рублей
Задолженность жителей Сочи за отопление и горячую воду превысила 600 млн руб. Для взыскания средств МУП «СТЭ» совместно с судебными приставами проводит рейды по адресам неплательщиков, передает официальный Telegram-канал МУП «Сочитеплоэнерго».
По данным предприятия, часть потребителей не оплачивает коммунальные услуги годами, а размер задолженности в отдельных случаях превышает сотни тысяч рублей. К должникам могут применяться меры принудительного взыскания, включая арест банковских счетов и изъятие имущества — в том числе автомобилей и бытовой техники.
Кроме того, в отношении неплательщиков возможно ограничение на выезд за границу.