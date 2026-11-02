Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для зимнего отдыха
Сочи занял третье место в рейтинге самых популярных направлений для зимнего отдыха в сезоне 2026/27 года, составленном российским сервисом бронирования отелей и квартир «Твил.ру». На курорт приходится 8% всех зимних бронирований. Средняя стоимость ночи составляет 4,64 тыс. руб., а продолжительность поездки — шесть ночей.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с долей 16% бронирований. На втором месте расположилась Москва, собравшая 13% заказов. Средняя стоимость ночи в северной столице составляет 4,94 тыс. руб. при средней продолжительности поездки пять ночей, в Москве — 7,03 тыс. руб. при четырех ночах.
В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Казань, Кисловодск, Красная Поляна, Краснодар, Калининград, Пятигорск и Геленджик. Самая высокая стоимость ночи среди участников рейтинга зафиксирована в Красной Поляне — 8,42 тыс. руб. при средней продолжительности отдыха пять ночей. В Казани ночь обходится в 7,19 тыс. руб., однако туристы останавливаются там в среднем на три ночи.
Самые продолжительные поездки приходятся на Кисловодск: в среднем семь ночей при стоимости размещения 4,29 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре средняя цена составляет 4,15 тыс. руб., в Калининграде — 4,27 тыс. руб., в Пятигорске — 4,24 тыс. руб. Средняя продолжительность отдыха в этих городах составляет четыре-пять ночей.