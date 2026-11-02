Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для зимнего отдыха

В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Казань, Кисловодск, Красная Поляна, Краснодар, Калининград, Пятигорск и Геленджик. Самая высокая стоимость ночи среди участников рейтинга зафиксирована в Красной Поляне — 8,42 тыс. руб. при средней продолжительности отдыха пять ночей. В Казани ночь обходится в 7,19 тыс. руб., однако туристы останавливаются там в среднем на три ночи.