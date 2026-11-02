Темпы продаж туров на лето 2027 года в Сочи и Туапсе сопоставимы с прошлогодними
Российские туроператоры начали раннее бронирование летнего отдыха в 2027 году. По оценке экспертов Российского союза туриндустрии (РСТ), цены на следующий сезон опубликовали пока около четверти гостиниц. Часть объектов сохранила тарифы текущего года, остальные повысили их в пределах 5–10%. Туапсе и Сочи в числе лидеров по интересу туристов.
По словам заместителя генерального директора по турпродукту компании «Мультитур» Евгении Кизей, стоимость размещения на лето 2027 года раскрыли около 25–27% отелей. При этом темпы бронирования отстают от прошлогодних примерно на 10%. Директор департамента внутреннего туризма «Интуриста» Сергей Стребков также отметил, что большинство объектов сохранили цены на уровне 2026 года, а в отдельных случаях повышение не превышает 10%.
Наибольший интерес туристы проявляют к Анапе, Геленджику, Туапсе, Сочи и Абхазии. В «Интуристе» также фиксируют рост интереса к Казани, Калининградской области и республикам Северного Кавказа. Основной спрос приходится на гостиницы категории три-четыре звезды. Клиенты «Мультитура» чаще выбирают пляжные отели с системой «все включено» или полным пансионом.
При этом активность покупателей пока остается сдержанной. Генеральный директор «Турплатформы» Сергей Толчин сообщил, что туристы интересуются предложениями, но не торопятся оформлять бронирования. Среди основных факторов неопределенности он назвал транспортную доступность направлений и вопросы безопасности.
В компании «Алеан» темпы продаж туров в Сочи, Геленджик и Туапсе оценивают как сопоставимые с прошлогодними. Большинство мини-отелей и гостевых домов Анапы планируют опубликовать цены к февралю. Основного роста бронирований в компании ожидают с марта.