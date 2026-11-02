Темпы продаж туров на лето 2027 года в Сочи и Туапсе сопоставимы с прошлогодними

По словам заместителя генерального директора по турпродукту компании «Мультитур» Евгении Кизей, стоимость размещения на лето 2027 года раскрыли около 25–27% отелей. При этом темпы бронирования отстают от прошлогодних примерно на 10%. Директор департамента внутреннего туризма «Интуриста» Сергей Стребков также отметил, что большинство объектов сохранили цены на уровне 2026 года, а в отдельных случаях повышение не превышает 10%.