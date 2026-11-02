Прокуратура добилась взыскания 94 млн рублей с застройщиков в Сочи

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка соблюдения градостроительного законодательства выявила нарушения при возведении домов на улице Ставропольской и в Октябрьском переулке. Застройщики, по данным надзорного ведомства, вели работы без разрешительной документации и не предусмотрели обеспечение будущих жителей объектами социальной инфраструктуры. В результате обязанность по их созданию или увеличению числа мест в существующих учреждениях перешла к муниципалитету.