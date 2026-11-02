Прокуратура добилась взыскания 94 млн рублей с застройщиков в Сочи
Суд взыскал более 94 млн руб. с застройщиков двух многоквартирных домов в Красной Поляне по иску прокуратуры Адлерского района Сочи. Средства должны поступить в муниципальный бюджет в качестве компенсации расходов на создание социальной инфраструктуры, необходимость в которой возникла после строительства жилых объектов, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка соблюдения градостроительного законодательства выявила нарушения при возведении домов на улице Ставропольской и в Октябрьском переулке. Застройщики, по данным надзорного ведомства, вели работы без разрешительной документации и не предусмотрели обеспечение будущих жителей объектами социальной инфраструктуры. В результате обязанность по их созданию или увеличению числа мест в существующих учреждениях перешла к муниципалитету.
Прокуратура обратилась в суд с требованиями взыскать с застройщиков убытки в размере, необходимом для строительства социальных объектов. Адлерский районный суд удовлетворил оба иска, постановив перечислить в бюджет муниципального образования более 94 млн руб.
В обеспечение исполнения решений суда на имущество и банковские счета ответчиков наложены аресты.