СКЖД перечислила в бюджет Сириуса более 164 млн рублей

Кроме того, поступления составили 109,9 млн руб. в Кабардино-Балкарии, 56,9 млн руб. в Калмыкии, 54,4 млн руб. в Северной Осетии, 52,1 млн руб. в Адыгее, 8 млн руб. в Карачаево-Черкесии и 6,7 млн руб. в Ингушетии.