СКЖД перечислила в бюджет Сириуса более 164 млн рублей
Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД), включая дирекции и филиалы ОАО «РЖД», расположенные на полигоне магистрали, за январь—сентябрь 2026 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 8,93 млрд руб.
Крупнейшие отчисления пришлись на Краснодарский край — более 4 млрд руб. В бюджет Ростовской области направлено 3,2 млрд руб., Ставропольского края — 534,2 млн руб., Дагестана — 404 млн руб., Чечни — 204,2 млн руб. В бюджет федеральной территории «Сириус» перечислено 164,2 млн руб.
Кроме того, поступления составили 109,9 млн руб. в Кабардино-Балкарии, 56,9 млн руб. в Калмыкии, 54,4 млн руб. в Северной Осетии, 52,1 млн руб. в Адыгее, 8 млн руб. в Карачаево-Черкесии и 6,7 млн руб. в Ингушетии.
Отчисления непосредственно в государственные внебюджетные фонды за девять месяцев составили 103,1 млн руб.