Воронежский суд изменил увольнение Шишкина и Кима на утрату доверия

Центральный райсуд Воронежа по иску местной прокуратуры изменил основания увольнения бывшего главы управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина и экс-директора «Дирекция Единого заказчика капитального строительства» Александра Кима. В надзорном ведомстве сообщили, что формулировки «по собственному желанию» изменены на «утрату доверия».