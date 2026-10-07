Воронежский суд изменил увольнение Шишкина и Кима на утрату доверия
Суд изменил основания увольнения обвиняемых в махинациях воронежских чиновников
07.10.2026, 16:32
Центральный райсуд Воронежа по иску местной прокуратуры изменил основания увольнения бывшего главы управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина и экс-директора «Дирекция Единого заказчика капитального строительства» Александра Кима. В надзорном ведомстве сообщили, что формулировки «по собственному желанию» изменены на «утрату доверия».
Господа Шишкин и Ким являются обвиняемыми по делу о махинациях при реконструкции Петровской набережной в Воронеже. Как рассказывал недавно «Ъ-Черноземье», прокуратура вернула его на дополнительное расследование в местное УМВД.
Вместе с Евгением Шишкиным и Александром Кимом по делу проходит замминистра строительства Воронежской области Виталий Жебин. В сентябре он был временно отстранен от должности по решению Ленинского райсуда. В зависимости от ролей фигурантам дела вменяются растрата и превышение должностных полномочий (ч. 4 ст. 160, п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Расследованием занималось региональное управление МВД. В основу дела легли материалы управления ФСБ по Воронежской области и прокуратуры региона. По версии следствия, стоимость выполненных при реконструкции набережной работ была завышена. Ущерб бюджету оценивается более чем в 45 млн руб.