Суд отстранил от должности замминистра строительства Воронежской области

Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству следствия временно отстранил Виталия Жебина от должности заместителя министра строительства Воронежской области на период предварительного расследования уголовного дела. Господина Жебина обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении средств при благоустройстве Петровской набережной. События относятся ко времени, когда фигурант занимал пост заместителя руководителя управления строительной политики мэрии Воронежа. Об этом 24 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с ноября 2022-го по июль 2023-го Виталий Жебин «совместно с другими лицами» превысил полномочия при исполнении муниципального контракта на работы по благоустройству первой очереди Петровской набережной. Согласно материалам дела, стоимость выполненных работ была завышена. Бюджету был причинен ущерб в размере более 45 млн руб.

Виталия Жебина обвиняют по двум статьям:

присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере либо организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы);

превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В судебном заседании сторона обвинения ходатайство об отстранении замминистра от должности поддержала. Обвиняемый и его защитник возражали, заявив, что «основания для отстранения от должности не подтверждены, а отстранение может причинить существенный вред общественным интересам». Суд, в свою очередь, пришел к выводу, что нахождение Виталия Жебина на посту заместителя министра строительства Воронежской области «может создать возможность для оказания давления на участников уголовного судопроизводства, продолжения противоправной деятельности либо иного воспрепятствования производству по уголовному делу». Постановление не вступило в законную силу.

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что 15 июля сотрудники оперативных органов провели обыски в управлении строительной политики мэрии Воронежа по уголовному делу руководителя управления Евгения Шишкина и главы муниципальной дирекции единого госзаказчика Александра Кима, которых обвиняют в хищении более 37 млн руб. при реконструкции Петровской набережной (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). На следующий день стало известно о «проведении следственных действий» с Виталием Жебиным. Официально в правоохранительных органах ситуацию не комментировали. Господина Жебина отпустили без предъявления обвинений. Его процессуальный статус на тот момент оставался неизвестным, от комментариев на эту тему в правительстве региона воздержались.

В конце июля Советский райсуд Воронежа смягчил меру пресечения бывшему руководителю «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александру Киму, обвиненному в мошенничестве при работах на набережной. В результате рассмотрения ходатайства следствия он был освобожден из-под стражи под запрет определенных действий. Господин Ким провел в СИЗО почти год. В релизе объединенной пресс-службы судов региона в качестве фигуранта уголовного дела также упоминался некий человек, который на момент преступления занимал должность заместителя руководителя управления строительной политики. Источники «Ъ-Черноземье» тогда указали на Виталия Жебина.

Подробно об уголовном деле о хищениях при благоустройстве Петровской набережной — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов